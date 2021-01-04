Начало года Украина встречает с очередной "красивой" статистикой по коронавирусу, согласно которой число заболевших снова падает.

Что ставит вопрос: а насколько будет оправдан в такой ситуации локдаун, запланированный в Украине с 8 января?

Разбирались, какова ситуация на самом деле и введут ли теперь тотальный карантин.

Что происходит со статистикой на праздники

В первые дни наступившего года показатели по коронавирусу в Украине резко упали. Со 2 по 4 января они колебались на уровне четырех-пяти тысяч заболевших в день.

При этом данные за предыдущие дни, 31 декабря и 1 января, оказались более тревожными - инфицированных было вдвое больше.

Причина таких колебаний, впрочем, традиционная для украинской статистики: с 30 декабря по 1 января Минздрав делал 35-38 тысяч тестов. А в последующие дни опустил их количество в два-три раза: до 11-14 тысяч.

МОЗ это объясняет обычно тем, что люди стали меньше обращаться. Но здесь можно возразить: по статистике, во время провалов по числу ПЦР-тестов растет их позитивность.

Судя из приведенной ниже таблицы, в дни, когда проводится 30-40 тысяч тестов, примерно 25% из них выявляют заболевших. А когда делают в три-четыре раза меньше исследований, то позитивность подскакивает до 37%.

Если бы число заболевших действительно уменьшалось, то соответственно не повышался бы и процент позитивных ПЦР-тестов.

Также мы видим, что госпитализации с 30 декабря по 2 января при разном количестве тестов держались на уровне, близком к трем тысячам в сутки. И это высокий показатель.

Но если судить только по числу заболевших на праздники, то картина складывается позитивная. С 28 декабря по 4 января число заразившихся ни разу не превышало десяти тысяч в сутки.

И, более того, в последние дни было меньше, чем число выздоровевших.

"Перемога" от Минздрава

По данным Министерства здравоохранения Украины, ситуация на этой неделе улучшилась.

"За прошедшую неделю было выявлено 47 877 случаев заболевания COVID-19, на позапрошлой неделе этот показатель составлял 59 381", - заявил на брифинге в понедельник, 4 января, министр Максим Степанов.

При этом он признал, что упало на минувшей неделе и количество ПЦР-тестов. По мнению Степанова, это связано с тем, что в новогодний период люди реже обращались к врачам.

Это заявление не выдерживает критики с двух позиций. Во-первых, в Украине сейчас по факту тестируют людей, у которых уже явственные симптомы ковид - кашель, температура, потеря обоняния и вкуса. Есть большие сомнения, что люди, которые так заболели, будут сидеть дома "потому что праздники".

Второе утверждение (что люди не обращались) опровергается самой же статистикой Минздрава: с 30 декабря по 1 января ведомство делало по 35-38 тысяч тестирований. То есть в самый разгар празднеств проводили исследований больше, чем в предыдущие дни.

Но в целом риторика МОЗ позитивная. В связи с этим возникает вопрос - а зачем тогда вводить локдаун с 8 января и будут ли это делать?

Показательный декабрь

Ответить на этот вопрос поможет сравнение двух месяцев - ноября и декабря, который только что закончился.

С одной стороны, ряд показателей подтверждают официальную точку зрения, что ситуация вроде бы улучшается. Так, на 6,5% упало число заболевших. А на 50% выросло число выздоровевших.

При этом не понятно, каким образом тогда на 15% выросло число смертей и на 35% - госпитализаций.

То есть мы видим противоречивый процесс: количество тяжелых ситуаций очень сильно выросло, а в целом инфицированных - упало.

Это говорит нам о том, что ситуация с ковидом становится на самом деле хуже. И победная риторика призвана оправдать ослабление карантина в декабре, которое было вызвано экономическими причинами, а не реальной ситуацией с коронавирусом.

Так будет ли локдаун?

Впрочем, как мы уже не раз писали, решение о введении или не введении ограничительных мер власти принимают не столько на основании ситуации с эпидемией, сколько исходя из экономических соображений.

А они диктуют отказ от жестких ограничительных мер. Потому это убытки и для бизнеса, и для бюджета, и "минус" по экономике.

Именно чтобы не положить сферу услуг и торговлю, локдаун не вводился ни в ноябре-декабре, ни сразу после Нового года. Было выбрано самое "безболезненное" с точки зрения экономического ущерба время - после окончания новогодних праздников.

Но, исходя из внешне позитивной статистики, у властей появляется соблазн вообще не вводить локдаун. Или ввести его в ограниченном объеме (например, в виде карантина выходного дня, либо без закрытия торговых центров).

Пока на этот счет идут сигналы очень противоречивые.

Еще накануне Нового года власти заявляли, что локдаун с 8 января введут в любом случае.

Но уже после 1 января, на фоне низких цифр по новым заразившимся, пошли слухи, что рассматривается вопрос о пересмотре этого решения.

Судя по всему, на данный момент еще окончательной позиции нет и с ней определятся буквально в ближайшие дни.

При этом на решение повлияет то, какой из двух важных факторов перевесит.

С одной стороны - экономический фактор. Отказ от локдауна - это дополнительный стимул экономике и выгодно для бюджета. Так как сфера услуг и торговля будут в январе работать и платить налоги (и зарплаты).

С другой стороны - реальная ситуация с эпидемией. Которая, как видно по статистике декабря (в сравнении с ноябрем) не улучшается, а совсем наоборот.

Тем более велик риск роста заболеваемости после новогодних праздников, что создаст очень сильное напряжение на систему здравоохранения и новый вал обвинений в адрес властей в провале борьбы в коронавирусом. В свою очередь это наложится еще и на скандал с провалом закупок вакцины.

А потому власти могут предпочесть перестраховаться и не отказываться от планов ввести локдаун на три недели с 8 января.