Уменьшение на 20% количества новых больных коронавирусом связано с праздниками, которые прошли на прошлой неделе.

Об этом заявил Максим Степанов во время брифинга в понедельник, 4 января.

"Прошедшая неделя была неделей праздников, об этом говорят и цифры: было выявлено 47 877 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью; на позапрошлой неделе эта цифра составляла 59 381 (разница в около 20% - Ред.). Оно и понятно, так мы устроены, украинцы, очень часто не хотим на выходные или на праздники обращаться за медицинской помощью или к врачам, постоянно начинаем думать, что им тоже нужно отдохнуть", - отметил он.

Также министр добавил, что на прошлой неделе были госпитализированы 12 318 человек, что меньше, чем на позапрошлой, когда были госпитализированы 15 907 человек.

Напомним, сегодня мы писали, что в Украине уже четыре дня подряд падает число новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразились 4 158 человек. Это меньше, чем выздоровело.

Также сообщалось, что в половине регионов Украины за сутки обнаружили меньше ста случаев коронавируса.