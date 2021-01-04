Администрация президента США Дональда Трампа объявила о новых пошлинах на вино и спиртные напитки из стран Евросоюза - Франции и Германии - в размере 25%. Действовать они начнут с 12 января 2021 года. Они также будут распространяться на самолетные детали.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным Управления торгового представителя США, впервые будут введены пошлины на вино, содержание алкоголя в котором превышает 14%. Ранее они не распространялись на эту категорию.

Новые пошлины также будут распространяться на премиальные категории коньяка стоимостью 38 долларов за литр и выше, а также на некоторые детали для производства самолетов из Франции и Германии, так как эти страны предоставляют наибольшие субсидии, что противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

По данным издания, введение пошлин оказывает на отрасль негативное влияние. После того как их ввели на вино с содержанием алкоголя 14% и менее, импорт вина из Франции сократился на 54%, а из Германии - на 42%.

Напомним, Вашингтон ввел пошлины на вино из Франции, Испании, Германии и Великобритании в октябре 2019 года.

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