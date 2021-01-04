Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в этом году в стране планируют впервые провести трансплантацию легких, а также нижних конечностей.

Об этом он рассказал в ходе брифинга 4 января, который транслировался на Facebook.

"Наша цель в 2021 году: минимум 250 трансплантаций. В наших планах в 2021 году – не отправлять людей на трансплантацию почки и печени за границу, наши врачи в состоянии сделать эти трансплантации. Также планируем в этом году провести трансплантацию легких, верхних и нижних конечностей", - сказал он.

Степанов также рассказал, что в Украине хотят внедрить пакет медицинских гарантий по сопровождению пациентов после трансплантации.

"Нам необходимо внедрить пакет Программы медгарантий медуслуг по посттрансплантационному сопровождению. Также мы разработаем механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов всех видов транспорта, в том числе гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы. Помимо этого, мы планируем внедрить инструменты оценки качества работы отделений интенсивной терапии и механизм оценки ведения пациентов с поражением головного мозга в медучреждениях", - добавил он.

Максим Степанов рассказал, что в Украине в этом году проведут операции по трансплантации. Смотреть с 04:55. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, Степанов публично сдал анализ своих клеток и стал потенциальным донором костного мозга. Результаты анализа попадут в реестр доноров и не исключено, что образцы министра совпадут с показателями кого-то нуждающегося в подобной операции.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Степанова, Украина должна получить трансплантационную независимость за три года.