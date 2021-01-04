Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о смерти украинки Кристины Новицкой на территории Турции.

Об этом заявил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии ТСН.

"Дело находится на особом контроле консульства Украины в Анталии. Дипломаты уже установили контакты с турецкими правоохранительными органами, осуществляющими расследование, и родными погибшей", - сказал он.

По его словам, украинское консульство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

Напомним, вчера стало известно, что тело Кристины Новицкой нашли на вилле в районе турецкого Бодрума. Сообщается, она сидела в кресле в наручниках с полиэтиленовым пакетом на голове.

В турецкой полиции заявили, что считают основной версией самоубийство, так как все замки были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки.