В одной из камер Киевского следственного изолятора сделали ремонт. Работы там были проведены за счет средств, полученных за места в платных камерах повышенного комфорта, которые появились в Украине весной прошлого года. Всего они принесли в бюджет уже более двух миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Новая камера в новом году! Помещение без плесени от Деда Мороза! Отдельное спальное место на Рождество!

Как вы наверное догадались, продолжаю серию фото того, как мы тратим средства, полученные за платные камеры", - написал Малюська.

По его словам, отремонтированная камера в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" рассчитана на 12 человек. Себестоимость ремонта составила 67 450 гривен.

Малюська добавил, что всего платные камеры в СИЗО принесли в бюджет уже более двух миллионов гривен.

"Ну и традиционно напоминаю, за этот ремонт уплачено 0 (ноль) гривен налогоплательщиков", - написал глава Минюста.

Чиновник также поделился фотографиями камеры до ремонта.

Ранее мы писали и показывали фото новой отремонтированной камеры в Лукьяновсом СИЗО.

Также "Страна" подробно рассказывала о проекте Минюста с платными камерами в СИЗО и разбиралась, что происходит в тюремной системе Украины.