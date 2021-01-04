Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена, которая запланирована на 20 января, пройдет в сокращенном формате из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении совместного комитета Сената и Палаты представителей Конгресса США по инаугурационным церемониям, передает "ТАСС".

В частности, из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение отказаться от парада по случаю вступления в должность нового главы государства. Обычно за процессией наблюдает несколько десятков тысяч человек, которые выстраиваются около Белого дома.

В этот раз телекомпании будут транслировать виртуальную версию парада, в котором в видеоформате примут участие музыканты, танцоры и другие артисты.

Байден и избранная вице-президентом США Камала Харрис после церемонии инаугурации примут участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме. Перед ними при соблюдении норм социального дистанцирования пройдут представители всех видов войск американских ВС. После этого военные препроводят Байдена к Белому дому.

По данным комитета по инаугурационным делам США, непосредственно на Капитолийском холме позволят присутствовать лишь членам Конгресса 117-го созыва, каждый из которых сможет пригласить одного гостя.

Напомним, одиннадцать сенаторов-республиканцев собираются оспорить победу Байдена на выборах президента США.

Также мы писали о том, что Байден ждет Трампа на своей инаугурации. В случае его отказа это будет впервые за 150 лет.