Утром в понедельник, 4 января, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 4 марта 2020 года выросла до 53,07 доллара на фоне ожидания решения ОПЕК+.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:25 4 января, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,45%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 49,61 доллара за баррель, прибавив 2,25%.

Отметим, что цены на нефть выросли на ожиданиях решения альянса экспортеров нефти ОПЕК+ по добыче. Они обсудят, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки, или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.

Напомним, в марте прошлого года нефтяной рынок пережил крупнейшее падение цен со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Затем на рынке произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.