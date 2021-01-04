Первые случая заражения британским штаммом коронавируса были обнаружены на Кипре, а также в Греции и Таиланде.

Об этом сообщает Antenna.

Так, в Минздраве Кипра проинформировали, что новый тип коронавирусной инфекции выявлен у 12 человек, которые прибыли из Великобритании.

"В 12 из 19 образцов, исследованных с 6 по 20 декабря 2020 года, был идентифицирован штамм VOC 202012/01", - говорится в сообщении.

Пассажиры, у которых была обнаружена болезнь, сейчас находятся в карантинном отеле под присмотром правоохранителей.

Кроме того, новый штамм коронавируса был обнаружен в Таиланде, где заболели четыре человека из одной семьи. Также коронавирус-мутант был выявлен у четырех греков.

Напомним, в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса из ЮАР.

Также мы писали, что британский коронавирус-мутант передается быстрее на 56%.