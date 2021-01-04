В больницах Украины с диагнозом Covid-19 находится 22 802 человека. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в последнее время снизилось. На прошлой неделе в больницы доставили 12 318 человек, что на 3 589 меньше, чем на позапрошлой.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 4 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Были госпитализированы 12 318 человек за неделю - это меньше, чем на позапрошлой, когда были госпитализированы 15 907 человек. Сейчас в наших больницах находится 22 802 пациента, которым оказывается медицинская помощь", - сказал он.

Степанов о госпитализированных пациентах с коронавирусом - с 3:55

Напомним, за минувшие сутки в больницы Украины были госпитализированы 1 526 человек с Covid-19. Всего за последние 24 часа в нашей стране выявили еще 4 158 новых случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что во всех регионах Украины свободно более 50% койко-мест для пациентов с Covid-19.