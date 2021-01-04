Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш Бандеры в Киеве и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима.

Дипломат перепостил новость о марше по поводу дня рождения Бандеры, который устроили 1 января националисты - главным образом ВО "Свобода" и "Нацкорпус".

"Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым", - прокомментировал посол новость о марше.

Ранее "Страна" публиковала репортаж о том, как проходило шествие в честь Степана Бандеры в первый день Нового года. Они шли по Киеву вечером с факелами и кричали "москалів на ножі".

Примечательно, что на марш пришло до тысячи человек. Это подтвердило тенденцию к снижения числа участников уличных акций праворадикалов.

Также на акцию бандеровцев пришел партнер крупной международной аудиторской компании.

Ранее мы подробно разбирали, за что в Польше накануне Второй мировой войны судили Степана Бандеру.