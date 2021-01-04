Наступивший 2021 год вновь обещает быть аномально теплым. Зимой не задержится снег, но будут морозные атаки, лето не обойдется без шквалов и температурных "качелей".

Читайте подробный прогноз погоды на 2021 год. Каким он будет, и стоит ли ждать снега и мороза зимой и теплых дней летом.

Зима. Морозы и оттепель

В январе погодные сайты обещают похолодание после Рождества, которое продлится до Крещения. В эти две недели температура может опуститься до -10...-12.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в январе ожидается на уровне 0...-4, на юге Украины местами +1...+3. Ожидается больше обычного дней с гололедом.

Как считают народные синоптики, начало февраля будет перемежаться снегом и морозами. В середине месяца начнутся оттепели. А в конце - наступит теплая погода с дождями. При этом в Укргидрометцентре сообщили, что точный прогноз на февраль пока делать рано.

Прогноз погоды на зиму 2021

По данным заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, в целом зима будет теплой и пасмурной, с большим количеством осадков, которые принесут циклоны с Атлантики. Из-за плюсовой температуры в основном будут идти дожди и мокрый снег. При этом будут и морозные дни.

"Этой зимой нас ждут сильные температурные колебания, и это связано с теми изменениями, которые происходят в атмосфере", - рассказала климатолог в эфире "Украинского радио".

О колебаниях погоды этой зимой предупредил и директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

"Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий, повышенным температурным режимом против нормы, причем значительно повышенным, где-то на 2-4 градуса. Похолодания будут, но кратковременные, могут быть и достаточно жесткие", - сделал прогноз на эту зиму Николай Кульбида в эфире программы "Сніданок з 1+1" .

Весна. Холодный март, теплый май

Как прогнозируют народные синоптики, в начале марта ожидаются морозы и снег. К середине месяца потеплеет, но ненадолго. Пройдут дожди с мокрым снегом.

Весенней погода станет в начале апреля. Однако на настоящее тепло можно рассчитывать в 20-х числах.

Начало мая будет теплым и дождливым. В середине месяца станет жарко и сухо, но ближе к лету может задождить.

Какой будет весна в 2021 году

Лето. Война циклонов и антициклонов

Летом на погоду в Украине окажет влияние Ла-Нинья - явление при котором на востоке тропической зоны Тихого океана снижается поверхностная температуры воды ниже климатической нормы. Это может активизировать циклоны, которые образуются над Тихим океаном и Атлантикой. Они могут принести не только осадки, но и град, бури и шквалы.

Может сложиться ситуация, когда циклоны на юге и западе Украины будут сталкиваться с антициклонами на севере и востоке. Это приведет к температурным "качелям" и резкой смене погоды, - считает Вера Балабух.

Что обещают летом 2021

Ожидается, что самым знойным месяцем станет август. В июне и июле будут жаркие дни, но их разбавят дожди.

Осень. Затяжное "бабье лето"

В 2021 году в сентябре и октябре народный синоптик Леонид Горбань обещает "бабье лето" - сухую и солнечную погоду.

Но ближе к ноябрю погода испортится - пойдут дожди, а ночью не исключены первые морозы. В целом, по его прогнозу, последний месяц осени будет пасмурным и холодным.

Какой будет осень

Аномально теплый год

По прогнозу Веры Балабух, 2021-й год будет не менее теплым, чем 2020-й, поскольку из-за глобального потепления среднегодовая температура на планете поднялась уже более, чем на 2 градуса.

В Украине прошедший год стал самым теплым за всю историю. Среднегодовая температура оказалась, выше на 2,5 градуса, чем обычно, а в некоторых регионах Украины - на 3 градуса. Это привело к тому, что в 2020 году впервые в Украине не было метеорологической зимы, когда среднесуточная температура ниже 0 градусов держится более 5 дней подряд. Не было также устоявшегося снежного покрова.

Дефицит осадков и отсутствие снега привели к засухе и масштабным лесным пожарам, которые начались в Украине с ранней весны.

Кстати, из-за глобального потепления, в прошлом году впервые в истории на бирже купили фьючерсы на воду. По прогнозам в ближайшие четыре года с нехваткой воды может столкнуться две трети населения Земли.