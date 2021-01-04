Президент США Дональд Трамп созванивался с государственным секретарем Джорджии республиканцем Брэдом Раффенспергером и требовал "найти" ему недостающие голоса, чтобы оспорить свое поражение на президентских выборах.

Об этом разговоре сообщила The Washington Post.

"Народ Джорджии зол, народ страны зол... И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, знаете ли, что вы пересчитали голоса", - сказал Трамп.

В ответ на это госсекретарь Джорджии заявил, что результаты выборов были подсчитаны верно.

Трамп же решил после этого сослаться на слухи о том, что часть бюллетеней якобы была измельчена, а оборудование для голосования удалено из округа, но госсекретарь Джорджии заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Затем Трамп открыто пригрозил ему юридическими последствиями.

"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление. Вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для Райана, вашего адвоката. Итак, смотрите. Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на единицу больше, чем у нас есть. Потому что мы выиграли в этом штате", - добавил он.

Напомним, в Белом доме анонсировали выступление Трампа с "победной" речью в Джорджии.

Также мы писали о том, что Трамп анонсировал акции протестов от своих сторонников.