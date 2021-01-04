Великобритания, которая первой в мире одобрила вакцину от Сovid-19, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом, в понедельник, 4 января, начинает ее использование.

Об этом сообщает Reuters.

Великобритания первой в мире начинает использовать эту вакцину. В понедельник, 4 января, в шести больницах страны будут сделаны первые из примерно 530 000 прививок.

В ближайшие дни программа будет распространена на сотни других британских учреждений здравоохранения.

"Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что он вселит новую надежду во всех, что конец этой пандемии близок", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Напомним, вакцина от Covid-19 AstraZeneca была разработана в начале 2020 года. Впервые ее протестировали на добровольце в апреле, после чего начались масштабные клинические испытания, в которых участвовали тысячи людей. В конце декабря Великобритания первой в мире одобрила ее использование.

Также мы рассказывали, что ранее Великобритания первой из западных стран выдала лицензию на другую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате от компании Pfizer-BionTech.

Кроме того, сообщалось, что Индия одобрила вакцину от AstraZeneca для экстренного использования.