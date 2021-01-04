Еврейские журналисты из США раскритиковали марш в честь Степана Бандеры, который прошел в Киеве 1 января. А также отметили тот факт, что во Львовской области венок к памятнику лидера ОУН возложил местный губернатор.

"Еврейское телеграфное агентство" (JTA), которое базируется в Нью-Йорке, выпустило статью, где назвало вождя ОУН "лидером, сотрудничавшим с нацистской Германией". И привело твит посла Израиля в Украине, который назвал Бандеру еще проще - пособником нацистов.

Агентство заявило, что на марше были сотни людей с символикой "Свободы", чьи лидеры были замечены в антисемитской риторике. И напомнило, что националисты во время войны помогали немцам против СССР, а также убивали поляков и евреев.

"Во время Второй мировой войны Бандера возглавлял Украинскую повстанческую армию, члены которой убили тысячи евреев и поляков, в том числе женщин и детей, сражаясь вместе с нацистской Германией против Красной Армии и коммунистов", - пишет издание, впрочем, допустив ошибку: Бандера не возглавлял УПА. Он был главой ОУН (б), которая, впрочем, по сути была политическим крылом УПА, а сам сам Бандера ее идейным лидером.

JTA отмечает, что марш в Украине поддерживали также официальные лица.

"Во Львове, где родился Бандера, также проводились мероприятия в его честь, на которых присутствовали многие официальные лица, в том числе Максим Козицкий, глава Львовской области. Он и другие официальные лица возложили венки к памятнику Бандере", - пишет издание, допустив еще одну неточность: глава ОУН родился на Ивано-Франковщине.

Губернатор Галичины Максим Козицкий у памятника Бандеры во Львове. Фото Львовской ОГА

Губернатора Максима Козицкого назначили на должность в феврале 2020 года указом президента Владимира Зеленского.

Авторы статьи отмечают, что восхваления Бандеры и других вождей национализма времен Второй мировой усилились в Украине после победы Майдана.

Интересно, что, по мнению американских журналистов, именно революция 2014 года "спровоцировала вооруженный конфликт с Россией".