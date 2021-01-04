В Украине, где за минувшие сутки выявили 4 158 пациентов с Covid-19, больше всего новых случаев зафиксировали в Запорожской области, Киеве, а также Львовской, Николаевской и Киевской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 4 января пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, согласно данным ведомства, в 13 областях за сутки выявили менее 100 случаев коронавируса, всего в двух регионах число новых пациентов превысило 500 человек.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 4 января:

Киев - 113 523 (+504 за сутки);

Винницкая область - 22 921 (+54);

Волынская область - 33 488 (+83);

Днепропетровская область - 59 931 (+234);

Донецкая область - 37 560 (+162);

Житомирская область - 40 098 (+91);

Закарпатская область - 28 535 (+50);

Запорожская область - 55 546 (+528);

Ивано-Франковская область - 43 692 (+104);

Киевская область - 60 842 (+301);

Кировоградская область - 8 573 (+7);

Луганская область - 11 020 (+12);

Львовская область - 62 915 (+352);

Николаевская область - 32 473 (+314);

Одесская область - 72 600 (+285);

Полтавская область - 37 199 (+269);

Ровенская область - 41 632 (+54);

Сумская область - 41 536 (+39);

Тернопольская область - 34 406 (+72);

Харьковская область - 70 343 (+63);

Херсонская область - 18 234 (+75);

Хмельницкая область - 39 972 (+26);

Черкасская область - 40 025 (+300);

Черновицкая область - 40 637 (+134);

Черниговская область - 30 550 (+45).

Напомним, Украина - в десятке стран Европы и в двадцатке стран мира по числу новых случаев коронавируса.

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