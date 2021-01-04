В Белом доме заявили, что сегодня, 4 января, действующий президент США Дональд Трамп выступит с победной речью в Джорджии. На выборах в этом штате, по официальным данным, победу одержал его соперник Джо Байден.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 18:10, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия", - говорится в расписании, предоставленном Белым домом.

Формальной причиной для поездки Трампа называют поддержку кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в Сенат. Они назначены на завтра, 5 января.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что 6 января в Вашингтоне пройдет митинг в его поддержку. Именно в этот день Сенат и Палата представителей Конгресса должны официально утвердить итоги выборов главы государства.

Также мы писали о том, что выборы президента в США состоялись 3 ноября, в декабре выборщики утвердили результаты голосования, по которым победил Джо Байден. Инаугурация следующего президента запланирована на 20 января.