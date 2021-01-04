По состоянию на утро понедельника, 4 января, число новых случаев коронавируса в Украине увеличилось на 4 158. За сутки в стране Covid-19 выявили у 170 детей и 163 медиков.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Общее число случаев коронавируса в Украине достигло 1 078 251. Из них 18 927 оказались летальными (+73 за сутки). Выздоровели уже 733 558 пациентов с Covid-19 (+4 693). За сутки было госпитализировано 1 526 человек. Также сообщается о 13 128 проведенных вчера тестирований (в том числе методом ПЦР - 1 1021, методом ИФА - 2 107).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528) области, Киеве (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Отметим, что в Украине показатель суточного прироста новых больных уменьшается уже четвертый день подряд. Еще 1 января сообщалось о 9 423 новых случаях, а вчера, 3 января, их было уже 4 576, то есть в два раза меньше.

Напомним, Украина - в десятке стран Европы и в двадцатке стран мира по числу новых случаев коронавируса.

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