В польском городе Вроцлав в ночь с субботы на воскресенье, 3 января, полиция задержала украинца, который напал с ножом на своего соотечественника и набросился на правоохранителей, прибывших по вызову.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Инцидент произошел во Вроцлаве. 28-летний украинец с ножом напал на своего соотечественника. Информация о драке поступила в полицию.

На место происшествия прибыли правоохранители, однако молодой человек набросился и на них. Мужчина был обезврежен. Он был пьян. Ранее он нанес травму своему товарищу. Пострадавшего доставили в больницу, но его жизни ничего не угрожает.

Хулигана задержали, инцидент расследует прокуратура.

Напомним, "Страна" писала о том, как украинские туристы провалились под лед озера в польских Татрах.

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