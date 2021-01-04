В понедельник, 4 января, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного тумана, который ожидается в большинстве регионах страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 января в Украине, кроме северных областей, туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили спасатели.

В ГСЧС предупреждают, что из-за тумана на некоторых участках дорог возможно нарушение движения транспорта.

Напомним, первая рабочая неделя в Украине начнется теплой погодой с осадками. Температура в разных регионах будет держаться на уровне -1...+7 градусов.

Также мы писали о том, что синоптики предупредили, как в Украине будет ежедневно падать температура воздуха до Рождества.