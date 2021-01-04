В Украине 4 января ожидается сильный туман. Фото: PxHere

В понедельник, 4 января, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного тумана, который ожидается в большинстве регионах страны. 

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

"4 января в Украине, кроме северных областей, туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили спасатели.

В ГСЧС предупреждают, что из-за тумана на некоторых участках дорог возможно нарушение движения транспорта. 

Напомним, первая рабочая неделя в Украине начнется теплой погодой с осадками. Температура в разных регионах будет держаться на уровне -1...+7 градусов. 

Также мы писали о том, что синоптики предупредили, как в Украине будет ежедневно падать температура воздуха до Рождества.

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