В Сербии одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В Белград уже доставили первую ее партию в количестве 2 400 доз.

Об этом сообщает РТС.

Так, Агентство по лекарствам и медикаментам Сербии выдало разрешение на ввоз и применение в стране вакцины "Спутник V".

Представитель агентства Павле Зелич заявил, что российская вакцина соответствует всем условиям, прописанным в сербском законодательстве, а ее качество, эффективность и безопасность были подтверждены по результатам исследований.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек ранее заявлял, что "Спутник V" начнет использоваться в стране сразу же после Нового года.

Напомним, харьковское предприятие "Биолек" подало документы на регистрацию "Спутника V" в Украине.

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