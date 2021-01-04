В пятницу, 1 января, правительство Франции удовлетворило запрос отца премьера Британии Бориса Джонсона Стэнли и выдало ему гражданство.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, Стэнли Джонсон подал запрос на получение французского гражданства, и 1 января правительство страны его удовлетворило.

"Для меня это знак того, что многие британцы по-разному все еще любят Европу (после Brexit - Ред.)", - заявил министр Франции по европейским делам Клеман Бон.

Ранее Стэнли Джонсон представлял в парламенте консервативную партию и был членом Европейского парламента. Во время референдума по Brexit он голосовал против выхода Великобритании из состава Европы.

Напомним, Великобритания официально покинула Европейский союз 1 февраля 2020 года. До 2021-го стороны договорились о переходном периоде, во время которого в Соединенном Королевстве продолжали действовать большая часть законов ЕС: в том числе правила торговли.

А в конце декабря в Евросоюзе подписали соглашения об отношениях с Великобританией после Brexit.