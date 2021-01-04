В воскресенье, 3 января, в Чехии прошла акция протеста против введенных в стране карантинных ограничений. Ее участники принесли к дому премьер-министра страны Андрея Бабиша символический гроб, унитаз и зажженные свечи.

Об этом сообщает радио "Прага".

Мероприятие проходило в поселке Пругонице в предместье Праги. В акции протеста принимали участие несколько десятков человек. Митинг проходил в знак протеста против коронавирусных ограничений. К гробу была прикреплена табличка с надписью "Рокитнице в Орлицких горах", указывающая на известный горнолыжный центр, закрытый в рамках введенных ограничительных мер.

На момент демонстрации глава кабинета отсутствовал, находясь на деловом обеде с президентом республики Милошем Земаном в замке Ланы. На манифестации присутствовали полиция, которая не вмешивалась в происходящее.

Напомним, в Украине протестующие ФОПы продолжают стоять на Майдане, выступая против локдауна.

Также мы писали о том, что Трамп анонсировал акции протестов от своих сторонников в США.