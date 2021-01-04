В США продлен запрет на выдачу некоторых иммиграционных и рабочих американских виз, введенный ранее до конца 2020 года. Соответствующее решение принял президент Дональд Трамп.

Об этом со ссылкой на Трампа пишет "Голос Америки".

Так, запрет продлен до 31 марта 2021 года. Соответствующее решение объясняется пандемией коронавируса.

"Влияние COVID-19 на рынок труда Соединенных Штатов и на здоровье американских общин является предметом постоянного национального беспокойства", - сказано в заявлении Трампа.

Как сообщается, ограничения распространяются на визы типа H-1B, которая дает право на работу высококвалифицированным работникам, в частности в сфере ИТ, L (выдается для трансфера в рамках одной компании), H-2B (для малоквалифицированных работников) и J-1 (выдается участникам образовательных программ ), а также членам их семей. Ограничения также касаются лотереи "Грин-карт"

При этом юристы и защитники прав иммигрантов призвали новоизбранного президента Джо Байдена отменить указ Трампа после инаугурации.

"Слишком много семей были разделены, и слишком многие мечты были разрушены из-за этого незаконного запрета. Мы продолжим бороться против этих ограничений в суде и призываем администрацию Байдена-Харрис в первый день отменить все ксенофобские прокламации президента Трампа, в том числе этот запрет", - прокомментировала основательница центра Justice Action и юрист Карен Тамлин.

Вместе с тем, в команде Байдена пока не ответили, собирается новоизбранный президент отменять указ Трампа.

Напомним, США ужесточили правила получения туристических виз коммунистами Китая.

Также мы писали о том, что в США ужесточили выдачу рабочих виз иностранцам, чтобы защитить экономику страны.