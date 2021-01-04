Ветеран американской политики Нэнси Пелоси с минимальным преимуществом сумела добиться переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США.

Об этом сообщила журналист CNN Даниэла Диаз в своем Twitter

Представитель Демократической партии США Нэнси Пелоси набрала необходимый минимум в 216 голосов. Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти получил 208 голосов.

Это - четвёртый срок 80-летней Пелоси на посту спикера. Она ранее заявляла, что в последний раз претендует на эту роль.

Избрание спикера получилось непростым: демократы на выборах в Конгресс в ноябре утратили часть мест, и группа однопартийцев Пелоси отказалась поддержать ее кандидатуру.

80-летняя Пелоси - член палаты представителей от Калифорнии. Она впервые добилась избрания в Конгресс США ещё в 1987 году.

Напомним, недавно к дому спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси подкинули свиную голову и разлили кровь.

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