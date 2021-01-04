В Украине уже с января 2021 года начнут повышать пенсионные выплаты отдельным категориям пенсионерам.

Об этом сообщает Министерство соцполитики.

Следующие повышения будут с марта и апреля.

Кроме того, с 1 июля 2021 года в Украине введут дополнительную выплату для пенсионеров, которые достигли 75 лет. Надбавка для них составит 400 грн в месяц.

Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и 20 лет стажа (для женщин) или 25 лет стажа (для женщин), минимальный размер пенсии должен составлять 2600 грн.

Министерство соцполитики Украины публикует подробный календарь повышения пенсий в 2021 году.

Январь. Повышение с 2 100 до 2 400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (4036 от увеличенной МЗП с 5 000 до 6 000).

Продление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии до 500 гри для лиц в возрасте от 80 лет, и минимальной пенсионной выплаты 2 600 игры при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

Март. Индексация пенсий с 1 марта (планируется в среднем на 11%).

Апрель. Автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом заработной платы в период работы и приобретенного стажа работы.

Июль. Повышение с 2 400 до 2 600 грн пенсии для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (отметим, что это может быть ошибка Минсоцполитики, так как данная цифра вычисляется как 40% от размера минимальной зарплаты; в календаре министерства указывается, что МЗП повышается с 1 июля до 6500 гривен, но во втором чтении это повышение перенесено на 1 декабря).

Установление ежемесячной доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2 500 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

При достижении 80 лет увеличение ежемесячной доплаты к пенсии до 500 гривен и минимальной пенсионной выплаты до 2 600 гривен при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и больше. А одиноким пенсионерам этого возраста - до 3 342 гривны.

Планируется повышение прожиточного минимума с 1 769 грн до 1 854 гривен и увеличение надбавок, повышений к пенсии (надбавки за сверхурочный стаж, надбавок и повышений участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и тому подобное) увеличение ежемесячного пособия на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем ухода до 742 гривен.

Декабрь. Планируется повышение прожиточного минимума с 1 854 до 1934 гривен и увеличение надбавок, повышений к пенсии (надбавки за сверхурочный стаж, надбавок и повышений участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и тому подобное).

Подробнее о том, как будут меняться пенсии в 2021 году можно прочитать в нашем материале.

Отметим, что в Украине, по оценочным расчетам экспертов, 20,6% людей трудоустроены без официального оформления, не платят взносы в Пенсионный фонд и им не считается стаж. При этом в более молодых возрастах этот процент гораздо выше.

При этом уже в 2027 году, чтобы получить пенсию при наступлении пенсионного возраста, нужно иметь хотя бы 35 лет стажа. Все, кто сейчас работают неофициально, не смогут выполнить эти условия.

По расчетам Минсоцполитики, более 40% украинцев в 2027 году и позднее по достижению возраста в 60 лет не смогут претендовать на получение пенсии.

Напомним, ранее "Страна" сравнивала, как в 2021 году повысят пенсии Украина, "ДНР" и сколько будут получать в Крыму.

Также мы писали, что жители Украины в среднем считают приемлемой пенсию в сумме 11 359 гривен, а это в 3,3 раза больше показателя среднего уровня пенсии, зафиксированным Пенсионным фондом в октябре 2020 года..