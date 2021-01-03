В Черкасской области, где жителю грозит тюрьма за хранение оружия, полиция разыскивает преступника, который нанес ножевые ранения мужчине, в результате которых он скончался.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своем сайте.

Утром 1 января в дежурную часть Черкасского отдела полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен мужчина 2002 г.р., с ножевыми ранениями грудной клетки и живота, который во время реанимационных мероприятий скончался.

В данный момент по данному факту следственным отделом Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Проведенными оперативными мероприятиями установлено, что в совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается гражданин Черныш Анатолий Васильевич, 1985 года рождения, житель города Черкассы", - сообщили в пресс-центре.

К тому же, правоохранители узнали, что человек передвигается на автомобиле марки "Fiat DOBLO" 2000-2004 годов выпуска, серого цвета. Передняя часть авто и водительская дверь возможно имеют механические повреждения.

"Полиция обращается ко всем гражданам, кто стал свидетелем или очевидцем происшествия или владеет какой-либо информацией о данном происшествии", - добавили в пресс-центре.



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