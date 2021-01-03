Глава Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич решил уйти в отставку. Ее уже одобрил Папа римский Франциск.

Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье, 3 января, передает "Deutsche Welle".

Временным апостольским администратором в Беларуси назначен епископ Пинской епархии Казимир Великоселец.

Напомним, в сентябре 2020 года белорусские пограничники без объяснения причин отказали Кондрусевичу во въезде по возвращению из Польши, несмотря на то, что он является гражданином Беларуси. Позже, комментируя ситуацию, Александр Лукашенко заявил, что митрополит Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Вернуться глава белорусских католиков смог только 24 декабря после дипломатического вмешательства Ватикана и нескольких призывов к белорусским властям Госсекретаря США Майка Помпео

Как известно, Тадеуш Кондрусевич возглавляет белорусских католиков с 1989 года, сначала как временный апостольский администратор, а с 2002 года как митрополит вновь образованного Минско-Могилевского архиепископства. В ходе протестов против итогов президентских выборов в Беларуси, которые продолжаются в стране с 9 августа, Кондрусевич поддержал протестующих.

Напомним, в первое воскресенье года в Минске возобновились протесты и задержания.

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