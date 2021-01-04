В Италии 56-летняя гражданка Украины выпала из окна в городе Верона.

Об этом сообщает издание Сorriere del Veneto в воскресенье, 3 января.

По данным правоохранителей, погибшая женщина находилась в тяжелом психологическом состоянии. В ванной комнате украинки полиция нашла коробки с лекарствами и пустые бутылки из-под алкоголя.

Согласно данным, которые предоставили соседи погибшей во время опроса правоохранителями, погибшая переживала кризисный период, так как хотела вернуться в Украину.

Верона - город на севере Италии, в области Венеция, административный центр одноимённой провинции.

В Вероне происходит действие пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта". Туристам показывают так называемые дом Джульетты с её балконом и дом Ромео, гробницу Джульетты, хотя с персонажами пьесы эти здания исторически не имеют ничего общего.

В 2000 году Верона была включена в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что при пожаре в многоквартирном доме Вроцлава сгорел украинец. Пожарные отметили, что возгорание могла вызвать оставленная на ночь зажженная свеча, но точные причины пожара будет устанавливать следствие.

Также мы писали, что в Киеве в новогоднюю ночь женщина выбросилась из окна. Прибывшим на место инцидента медикам и правоохранителям осталось лишь констатировать гибель женщины.