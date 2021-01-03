По состоянию на воскресенье, 3 января, в европейских странах зарегистрировали 163 669 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Украине - 4 576.

Всего умерли более половины миллиона европейцев - 553,186, из которых сразу +2,732 скончались за минувшие сутки и +123 смертельных случая зарегистрированы в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В Европе лидерами антирейтинга по числу новых заражений стали Великобритания, Россия, Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Ирландия, Чехия и Украина, которая замкнула десятку.

В соответствующем мировом рейтинге Украина заняла высокое 18 место.

На данный момент в мире диагностировано более 85 млн случаев заражения коронавирусом, более 60 млн вылечились и 1,8 млн пациентов умерли. Все еще борются с болезнью 23 млн человек.

Напомним, в конце прошло года в Британии обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции. Ученые заявили, что на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

Мутировавший вирус обнаружили уже в около десяти странах, преимущественно в Европе.