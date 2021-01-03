Сегодня в Харькове попрощались с прокурором Евгением Котенко, который при странных обстоятельствах погиб в ночь на 1 января.

В последнее время он работал начальником отдела обращений граждан Офиса Генпрокурора.

"Страна" узнала подробности расследования.

Вышел из отеля и снял одежду

Как уже писала "Страна", тело Котенко нашли в ночь на 1 января рядом с территорией экоотеля "Бреч" в Черниговской области.

Это довольно известное и популярное среди киевлян место отдыха. Там можно поселиться в домиках, стилизованных под различные страны: китайские коттеджи-пагоды, альпийские домики и прочие.

По данным видеозаписей камер наружного наблюдения, во время празднования Нового года по какой-то причине Евгений Котенко покинул здание отеля, ушел в сторону лесопосадки, а потом через некоторое время вернулся и начал снимать с себя одежду.

Согласно предварительного заключения медиков смерть могла наступить от переохлаждения (тело было без верхней одежды).

Зачем он это делал - сейчас пытаются выяснить правоохранители. Также известно, что вместе с ним в гостинице отдыхала его жена Юлия, которая также работает в Офисе генпрокурора в кадровом управлении.

В результате первичного осмотра места происшествия и тела следов, указывающих на насильственную смерть, правоохранители не обнаружили.

Однако уголовное производство, по данным наших источников в МВД, все равно открыто по ч.1 ст.115 УК Украины - Умышленное убийство.

Это, по словам наших собеседников, в таких случаях стандартная процедура-когда полностью подтвердится отсутствие события преступления дело будет закрыто по п 1 ч.1 ст.284 УПК Украины.

Сейчас производят допросы свидетелей, которые отдыхали вместе с прокурором в отеле, допрашивают персонал.

Кто такой Котенко?

Во времена генпрокурорства Юрия Луценко Евгений Котенко работал заместителем начальника управления обеспечения деятельности военных прокуратур Главной военной прокуратуры Украины и был помощником главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Также на его странице можно найти посты о службе в военной прокуратуре в вышиванках с фото его и коллег.

Третий слева на фото погибший Евгений Котенко. Фото с Facebook Котенко

Сослуживцев по прокуратуре и себя в том числе он называл "Не скорені" и по отзывам коллег очень гордился временами работы в военной прокуратуре под началом Анатолия Матиоса.

Известно, что у него осталась кроме жены также родная сестра.