В Украине на протяжении следующей недели температура будет падать вплоть до Рождества, когда столбики термометров опустятся до трех градусов мороза. То есть, начиная с 4 января каждый день будет становиться на один градус холоднее.



Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.

"В понедельник в западных, северных и центральных областях, во вторник на западе и юге страны, в среду в большинстве областей небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В ближайшие сутки в Украине туманы", - рассказали в пресс-центре.

В западной части Украины и в большинстве южных областей ночью 0...+5 тепла, днем ​+2...+7 градусов, на юге Одесской области будет от 8 до 11 градусов тепла, на остальной территории ночью и днем ​​от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В столице и области 4 января временами будет идти дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью около ноля, днем ​​+1...+3, в регионе в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

5 января существенных осадков не ожидается, а 6 января временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, 5 января 7-12 м/с, 6 января 3-8 м/с. В ночное время температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.

Напомним, что синоптики прогнозируют в Украине самый теплый за много лет январь. Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Также "Страна" сообщала, каким будет январь-2021. Погода в Украине будет колебаться от резкого потепления в Крыму до аномального похолодания в Луганской и Черкасской области.