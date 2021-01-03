На кладбище в Париже похоронили Пьера Кардена в гробу с мечом в форме ножниц
В Париже попрощались с великим модельером Пьером Карденом, который ушел из жизни в возрасте 98 лет.
Об этом сообщает BBC в воскресенье, 3 января.
Известный во всем мире кутюрье был похоронен на частной церемонии на городском кладбище Монмартр. На церемонии присутствовали только родственники и друзья модельера.
Учитывая частный характер церемонии, фотографии оттуда отсутствуют, но есть описание гроба, который придумал сам модельер.
"Черный гроб покойного украшен мечом собственной конструкции, лезвие которого напоминало ножницы, вплетенные в игольное ушко, наперсток и катушку с нитками", - сообщили в издании.
К тому же, могила Кардена расположена рядом с его бывшим партнером Андре Оливером, который умер в 1993 году.
Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для группы Beatles.
"Страна" сообщала, что вторник, 29 декабря, в возрасте 98 лет умер легендарный французский кутюрье итальянского происхождения Пьер Карден.
Напомним, что "Страна" рассказала о творческом и жизненном пути Кардена, состоянии, дружбе с Коко Шанель, интересах и многом другом.