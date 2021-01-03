В Париже попрощались с великим модельером Пьером Карденом, который ушел из жизни в возрасте 98 лет.

Об этом сообщает BBC в воскресенье, 3 января.

Известный во всем мире кутюрье был похоронен на частной церемонии на городском кладбище Монмартр. На церемонии присутствовали только родственники и друзья модельера.

Учитывая частный характер церемонии, фотографии оттуда отсутствуют, но есть описание гроба, который придумал сам модельер.

"Черный гроб покойного украшен мечом собственной конструкции, лезвие которого напоминало ножницы, вплетенные в игольное ушко, наперсток и катушку с нитками", - сообщили в издании.

К тому же, могила Кардена расположена рядом с его бывшим партнером Андре Оливером, который умер в 1993 году.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для группы Beatles.

"Страна" сообщала, что вторник, 29 декабря, в возрасте 98 лет умер легендарный французский кутюрье итальянского происхождения Пьер Карден.

Напомним, что "Страна" рассказала о творческом и жизненном пути Кардена, состоянии, дружбе с Коко Шанель, интересах и многом другом.