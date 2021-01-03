"Страна" выяснила новые подробности загадочной смерти 29-летней киевлянки Кристины Новицкой, которую 2 января нашли мертвой в доме в курортном городке Мугла под Бодрумом в Турции.

Ее руки были за спиной в наручниках, а на голове – полиэтиленовый пакет. Девушка задохнулась.

Несмотря на то, что картина преступления выглядит как убийство, главная версия полиции – суицид.

Об этом сообщили "Стране" источники в турецкой полиции.

По мнению следствия, девушка якобы могла сама на себя надеть наручники, перед этим завязав на голове пакет. Новицкая, как считает местная полиция, могла наложить на себя руки таким способом из-за невыносимых головных болей, которыми она страдала.

Как рассказал "Стране" источник в полиции, Новицкая последние полгода снимала одну из 32 вилл в элитном коттеджном городке (по-турецки - ситэ) и часто ездила в Украину, где лечилась от приступов головных болей.

"В этот раз она приехала на виллу 30 декабря, а днем 31 декабря заказывала еду, которую ей доставил курьер. Охранник ситэ Рамазан Ашкин говорит, что последний раз видел ее в этот день, когда она забирала заказ. Девушка была в халате, улыбалась. А когда она перестала выходить на связь, ее мать позвонила в ситэ, охранник вызвал полицию, которая вместе со слесарем вскрыла дверь и обнаружила тело", - сообщил источник.

В городке стоят камеры видеонаблюдения, которые, как уверяет полиция, не зафиксировали чужаков, а дом самой Новицкой был заперт изнутри на три замка. На окнах же стоят решетки.

"Также рядом с телом были найдены шарф и веревка. Как версия, украинка могла выбирать между несколькими способами самоубийства", - говорит источник.

Сегодня в Муглу приехала мать девушки, киевский риэлтор Елена Новицкая. Она заберет тело дочери в Украину.

Напомним, сегодня стало известно, что в курортном турецком городке Мугла под Бодрумом в своем доме нашли мертвой 29-летнюю украинку Кристину Новицкую. Ее обнаружили сидящей на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.

Позже в полиции Турции сообщили, что считают самоубийство главной версией смерти Новицкой.

Ранее "Страна" узнала подробности о найденной мертвой в Турции украинке и пообщалась с ее давним знакомым.