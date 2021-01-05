Хоть возможность пересмотра итогов президентских выборов в США после голосования выборщиков кажется чем-то из разряда фантастики, сторонники Дональда Трампа все же готовятся к финальной битве в Конгрессе, где в среду, 6 января, пройдёт окончательная сертификация (утверждение результатов).

Поскольку голосовать будут обе палаты Конгрессы, а у демократов большинство в Палате представителей, шансы переломить ситуацию и остановить шествие Джо Байдена к президентству выглядит крайне небольшими.

Вместе с тем ожидаемая схватка трампистов с оппонентами может внести хаос в политическую систему США и взбудоражить многомиллионную армию фанов Трампа накануне намеченной на 20 января инаугурации Байдена.

Кроме того, важный день с точки зрения политических раскладов в США 5 января, когда пройдут довыборы в Сенат в штате Джорджия. На кону - два места. Если их возьмут демократы, то они смогут собрать большинство в верхней палате Конгресса, которое до сих пор удерживали республиканцы.

Трампа винят в давлении

В предверии голосования в Конгрессе Трамп провёл совещание в Zoom с тремя сотнями конгрессменов из колеблющихся штатов. Говорили о непризнании итогов выборов (десертификации).

В прессу тем временем слили запись телефонного звонка Трампа с госсекретарём штата Джорджия, республиканцем Брэдом Раффенспергером. В ней Трамп призывает власти штата найти ему больше 11 тысяч голосов, необходимых для победы.

Эти переговоры касались иска Трампа в отношении властей Джорджии, которые обвиняются в сокрытии данных о махинациях на выборах.

Запись наделала много шума, Трампа винят в попытке давления и политической коррупции. Белый дом уверяет, что слова Трампа вырвали из контекста - звонок длился в течение получаса, а опубликованы были лишь несколько минут.

Юристы Трампа снова обратились в суд, требуя привлечь к ответственности секретаря Джорджии, который, вероятно, и слил в прессу запись звонка.

В то же время группа из почти дюжины республиканцев-конгрессменов потребовала, чтобы Конгресс назначил специальную избирательную комиссию для проведения экстренной проверки итогов в спорных штатах (такие прецеденты уже бывали в американской истории - например, в 1877 году создавалась комиссия для расследования нарушений на выборах во Флориде, Южной Каролине и Луизиане).

Представители Республиканской партии предупредили, что на совместном заседании обеих палат Конгресса США 6 января намерены отклонить голоса членов Коллегии выборщиков от колеблющихся штатов.

Команда последней надежды

Возглавляет эту группу сенатор Тед Круз из Техаса, "смутьянов" поддержал Майк Пенс, который как вице-президент будет председательствовать в Конгрессе во время сертификации голосов.

К сенаторам-республиканцам готовы присоединиться больше сотни конгрессменов из нижней палаты, который, впрочем, в меньшинстве и вряд ли смогут повлиять на исход сертификации.

Симпатизирующая демократам пресса пишет, что союзники рампа практически не имеют шансов изменить результат, а лишь задерживают на несколько часов неизбежное утверждение Байдена в качестве победителя в Коллегии выборщиков, поскольку, мол, у нет доказательств о проблемах во время голосования, которые могли бы повлиять на выборы.

Сторонники Трампа, а за него проголосовала почти половина Америки, по-прежнему уверены, что победу на выборах у него украли и готовят большой протест под Капитолием 6 января.

Массовое собрание республиканских активистов и сторонников Трампа в Вашингтоне может стать крупнейшим митингом консерваторов за последние годы.

К митингу собирается присоединиться сам действующий президент.

Не исключено, что на улицы выйдут и противники Трампа, а потому многие заведения уже спешно баррикадируются, опасаясь погромов.

"Кризис легитимности Байдена"

Но, по мнению экспертов, если не случится ничего неожиданного, максимум чего могут добиться законодатели - это создания независимой комиссии для расследования случаев фальсификаций на выборах. Но её задачей будет уже не пересмотр итогов голосования, а поиск виновных и их последующее наказание.

Сама процедура сертификации голосов выборщиков будет проходить так.

Вице-президент США Майк Пенс, как президент Сената, будет вскрывать конверты от всех штатов и удостоверять голоса выборщиков.

По правилам, конгрессмены имеют право подать письменные возражения и попытаться отменить голоса выборщиков.

Если это случится (а это, как уже понятно, случится), то возражения должны заслушать от члена каждой из палат Конгресса.

После чего Сенат и Палата Представителей удаляются на двухчасовые дебаты, чтобы раздельно рассмотреть и провести голосования по вопросу недействительности голосов выборщиков упомянутых штатов. А потом голосуют, дисквалифицировать голоса выборщиков от конкретного штата или нет.

Решение принимается простым большинством голосов.

"Если бы даже вдруг и набралось достаточно голосов, чтобы переломить ситуацию через Конгресс и не признать победу Байдена, это вызвало бы такую бурю, которая могла бы привести к самым радикальным последствиям - от затяжных массовых протестов и хаоса до гражданской войны и раскола страны. Поэтому, конечно, Конгресс на это не пойдет. Другой вопрос, что общество настолько поляризовано, что последствий, в частности, в виде бурлений в отдельных штатах и кризиса легитимности презента Байдена, все равно не избежать", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Крис Ситтон.