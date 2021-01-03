При пожаре в многоквартирном доме Вроцлава сгорел украинец, который не погасил свечу
В ночь с субботы на воскресенье, 3 января, в Польше, где украинка на BMW сумела повредить девять авто, во время пожара в многоквартирном доме погиб 30-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает местное радио ZET.
Данное происшествие произошло во Вроцлаве, тело мужчины обнаружили полицейские по прибытии на место происшествия.
"Никто больше не пострадал. Необходимости в эвакуации других жильцов дома не было", - сообщил представитель пресс-службы городской полиции Дариуш Райский.
Пожарные отметили, что возгорание могла вызвать оставленная на ночь зажженная свеча, но точные причины пожара будет устанавливать следствие.
"Страна" сообщала, что во время тушения пожара в гаражах Киева спасатели наткнулись на два обгорелых тела. Причина пожара и обстоятельства смерти людей будут устанавливаться правоохранительными органами.
Напомним, что спасатели рассказали, сколько человек погибли на пожарах в последний день года и новогоднюю ночь.