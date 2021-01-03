В Польше, где хотят упростить получение права на ПМЖ, гражданка Украины не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10-ти автомобилей.

Об этом сообщает портал Interia.pl.

В частности, данное происшествие произошло вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства в направлении Кракова.

"Гражданка Украины, которая управляла автомобилем БМВ, потеряла управление транспортным средством. Она не смогла затормозить и въехала между двумя полосами движения, повредив девять автомобилей", - рассказали правоохранители Малопольского воеводства.

Напомним, что под Киевом на Одесской трассе произошло масштабное ДТП. В результате которого столкнулись восемь транспортных средств.

Также "Страна" сообщала, что в Польше нашли мертвого украинца возле сгоревшего авто. Прокуратура страны по предварительной версии исключает участие третьих лиц в его смерти и подозревает несчастный случай.