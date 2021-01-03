Министерство здравоохранения обновило список стран по уровню распространения коронавируса. К красной зоне отнесли 49 государств.

Данные опубликованы на сайте ведомства.

Всего в списке 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, и информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения. В Украине этот показатель составляет 315,3.

По сравнению с предыдущей версией списка, нынешний увеличился на четыре пункта. В красную зону перешли шесть государств: Польша, Италия, Израиль, Монако, Ливан и Колумбия. В зеленой зоне оказались Армения и Болгария.

По-прежнему в красном списке остается популярная среди украинцев Турция. В зеленой зоне находятся Беларусь, Россия, а также открытые для туристов из Украины ОАЭ, Доминиканская республика, Мальдивы, Египет, Танзания.

По информации "Worldometer", в мире выявлен 85 206 321 случай заражения коронавирусом, в том числе 1 847 089 летальных, выздоровели 60 268 485 человек.

Напомним, в предыдущем "красном" списке было 45 стран. Тогда Германия и Великобритания попали в красную зону.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 3 января лабораторно подтверждено 1 074 093 случая COVID-19, из них за сутки 4 576.