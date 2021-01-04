Доктор Комаровский посоветовал людям больше времени проводить подальше от цивилизации и находится на свежем воздухе.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Любые действия по направлению к природе полезны для здоровья хотя бы потому что запускают наши естественные механизмы адаптации", - сообщает доктор.

Он отметил, что двигаться к природе для людей сложно, так как для этого им нужно расставаться с радостями, которые нам дает цивилизация.

По словам Комаровского, все аргументы против гуляний (за очень редкими исключениями) не выдерживают никакой критики и обосновываются страхом, занятостью и ленью.

"Поэтому давайте гулять, несмотря ни на что", - добавил Комаровский.



Напомним, что доктор Комаровский раскритиковал карантин выходного дня. По мнению врача, если в выходные закрыты хозяйственные магазины, то людям, которым необходимо что-то купить там, все равно пойдут туда позже.

Также "Страна" сообщала, что Минздрав посоветовал украинцам чаще гулять в мороз и холод, соблюдая безопасную дистанцию. Ежедневные прогулки на улице помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить качество сна, лучше концентрироваться и стимулировать креативность.