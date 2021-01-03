В Черновцах в результате взрыва бытового газа и последующего пожара в одной из квартир в жилом доме пострадал ее 82-летний владелец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

В воскресенье, 3 января, утром на спецлинию полиции 102 поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире на четвертом этаже одного из домов по улице Почтовой в Черновцах.

"Пострадавшего с многочисленными ожогами медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы", - рассказали в пресс-центре.

По данным правоохранителей, возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. В результате действия высокой температуры также произошла вспышка газовоздушной смеси. Огонь частично повредил стены и потолок помещения, мебель и вещи домашнего обихода.





В данный момент следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Для окончательного установления причин пожара правоохранители назначен ряд экспертиз.



Напомним, что во Львове произошел взрыв газа, двое людей госпитализированы. В трехэтажном доме, в квартире на третьем этаже, произошел взрыв бытового газа без последующего горения.

Также "Страна" сообщала, что три человека погибли после отравления угарным газом одной тлевшей телогрейки. В данный момент следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.