Председатель Национальной медицинской палаты Украины и "Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко назвал "враньем" слова главного санитарного врача Украины Олега Ляшко о том, что российскую вакцину "Спутник V" невозможно зарегистрировать в Украине, так как она не завершила третью фазу клинических испытаний.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В феврале 2020 года, ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет включая IV фазу 10-12 лет", - написал он.

Кравченко напомнил, что сейчас в мире зарегистрировано 8 вакцин и все по экстренной процедуре регистрации. При этом ни одна из них не завершила III фазу клинических испытаний в полном объёме, согласно данным clinicaltrials.gov:

Pfizer-BioNTech-Fosun – завершение III фазы запланировано на январь 2023 года.

Moderna-NIAID – завершение III фазы запланировано на октябрь 2022 года.

AstraZeneca-Oxford – проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года.

Sinovac Biotech – проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года.

Sinopharm-WIB – проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июлю 2021 года, сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года.

Sinopharm-BIB – проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.

CanSino-BIB – проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июль 2021 года, январь 2022 года.

Спутник V – проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года".

Напомним, в декабре Харьковское предприятие "Биолек" подало документы в МОЗ с заявлением о государственной регистрации "Спутника V" в Украине.

Однако вскоре замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко дал понять, что Украина не собирается регистрировать российскую вакцину от коронавируса.

В тоже время, Россия уже заявила о готовности передать Украине технологии производства вакцины от коронавируса.

Подробнее о скандале, который разгорелся вокруг возможной регистрации российской вакцины от коронавируса в Украине можно прочитать в нашем материале.