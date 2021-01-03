Среди большинства услуг, которые подорожают с Нового года, НКРЭ утвердила тарифы на транспортировку газа для 19 газораспределительных компаний.

Причем для 17 из них тариф повышен на 6-110%, и только для двух компаний ценник снизили. Новые расценки - очень высокие. К примеру, потребители "Лубныгаза" с января будут платить за доставку по 2,94 гривен за куб (что на 101,4% выше, чем сейчас).

Тариф на доставку для "Киевоблгаза" повысили почти на 80% (до 1,74 гривен за куб), для "Кировоградгаза" - на 84,6% (до 1,92 гривны за куб), для "Тернопольгаза" - на 110% (до 2,6 грн за куб), для "Херсонгаза" - на 78,4% (до 2,5 гривен) и т.д.

Повышение тарифа сразу и на газ, и на его доставку дает просто рекордный ценник.

"Если считать по максимуму, с учетом самого дорогого газа и доставки, то получается порядка 14 гривен за куб", — говорит Скубченко.

Средний ценник с учетом доставки - 9-10 гривен за куб.

И, если по кошелькам жителей многоэтажек дорогой газ ударит не очень сильно, так как потребление кухонного газа в целом невысокое (порядка 10 кубов в месяц на семью), то вот владельцы частных домов на газовом отоплении получат рекордные платежки.

К примеру, если владелец небольшого дома в 100 квадратов в декабре покупал газ у "Нафтогаза" по 6,33 гривны и платил "Киевоблгазу" за доставку около гривны за куб (то есть всего - 7,33 гривны за куб), то отопление обойдется ему около 3,7 тысяч гривен (при среднем потреблении - 500 кубов газа в месяц).

В январе за услуги этих же поставщиков придется платить уже по 8,96 гривен за куб (7,22 гривны за газ и 1,74 гривны за доставку). То есть те же 500 кубов будут стоить около 4,5 тысячи гривен, а переплата, по сравнению с декабрем, составит 800 гривен.

Чем больше дом и выше тариф у поставщика и плата за доставку, тем больше придется переплачивать. На больших усадьбах счет будет идти на "лишние" тысячи гривен.

Причем получат рекордные газовые платежки не только состоятельные владельцы элитных особняков, но и сельские жители, в том числе пенсионеры, которым платить особо нечем.

Поэтому тенденция прошлых отопительных сезонов, когда люди отказывались от газового отопления, съезжали на зиму в сараи и пристройки, в этом сезоне получит дальнейшее продолжение.

Напомним, тарифы на газ в Украине в январе побьют исторический рекорд. почему так резко подорожал газ и что будет с платежками подробно разбиралась "Страна".

Также мы сообщали, что цену на электроэнергию для украинцев подняли почти в 2 раза.