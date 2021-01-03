Локдаун, который наступит в Украине с 8 января, временно снизит число новых больных коронавирусом, но не сможет полностью остановить пандемию.

Об этом рассказала известный доктор-инфекционист Ольга Голубовская в интервью телеканалу "Kyiv Live".

По ее словам, после ослабления жестких карантинных ограничений, может начаться новый рост заболеваемости.

"Никакой локдаун ничего не остановит. Он, единственное, что может снизить временно количество больных. После окончания локдауна мы будем видеть опять рост. Смотрите, весной я поддерживала (локдаун – Ред.) и я, в принципе, всегда поддерживаю", – сказала Голубовская.

В то же время, по ее мнению, ужесточение карантина - единственная мера, которая может противостоять распространению болезни.

Голубовская рассказала, что в клиниках, которые принимают больных коронавирусом, "происходят страшные вещи".

"У нас не хватает рук для того, чтобы просто подойти к больным, люди этого не видят, медперсонал просто падает. Я уже давно говорю, у нас хорошие протоколы и мы обучили им многих людей и врачей. Чтобы вытащить человека "тяжелого", возле него нужно находиться круглосуточно", – отметила она.

Она добавила, что акцент нужно делать на группы риска, так как смертность большая именно у этих людей.

Напомним, по постановлению Кабмина, с 19 декабря по 28 февраля в Украине действует так называемая "оранжевая" зона коронавирусного карантина. Однако уже через пять дней, 8 января, вступит в силу локдаун, подразумевающий более жесткие ограничения.

Также мы подробно писали о том, какие ограничения ждут украинцев уже с 8 января.