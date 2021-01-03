В Минздраве рассказали, как досрочно прекратить режим самоизоляции тем людям, которые возвращаются в Украину после новогодних путешествий за границей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.



В первую очередь, нужно сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории Украины.

В частности, есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья. Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Действуй дома".

В ЦОЗ отметили, что украинцам нужно проверить ФИО и номер телефона - приложение должно быть оформлено на тот же номер, что вы указали в лаборатории (эта информация особо актуально для людей, которые используют две сим-карты).



Данные про отрицательный тест лаборатория внесет самостоятельно. После этого информацию синхронизируют с сервисом "Действуй дома".





Напомним, что Кабмин одобрил законопроект о штрафах до 8500 гривен для нарушителей обсервации и самоизоляции. Нарушение лицом порядка ведет к наложению штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 грн - Ред.).

Также "Страна" сообщала, что украинцам на самоизоляции разрешили выходить из дома на два часа в сутки на расстояние до 2 км. Кроме того, час в сутки пребывающим на самоизоляции выделяется на выгул домашних животных, однако делать это можно не чаще двух раз за день.