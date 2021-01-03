В воскресенье, 3 января, в Карпатах спасатели госслужбы отыскали и сопроводили в безопасное место потерявшегося мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Спасателям поступило сообщение от девушки из Херсона, чей муж около 11 утра воскресенья отправился на Говерлу, где потерял ориентировку и не мог самостоятельно сойти с вершины. При этом связь с ним частично поддерживалась.

"В 16:50 спасателями в районе "Малой Говерлы" был найден заблудивший турист. В медицинской помощи он не нуждался. В 17:45 осуществлено сопровождение мужчины в учебно-спортивную базу "Заросляк", - рассказали в пресс-центре.

В частности, на поиски отправились четверо спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения.





Напомним, что в Карпатах нашли одинокую туристку, которая потерялась в первый день нового года. Сообщается, что туристка самостоятельно пошла на гору Явирник и потеряла ориентировку.

Также мы писали, что 1 января в Карпатах около 70 туристов застряли на лыжном подъемнике. Инцидент произошел в 13:35. Из строя вышла трансформаторная подстанция, что привело к остановке подъемника.