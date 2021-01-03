С января 2021 года в Украине повысили акцизы на сигареты. Уже через несколько месяцев пачка сигарет в среднем подорожает на 7-8 гривен.

Об этом пишет "Обозреватель".

Так, повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 гривен. При этом импортные сигареты премиум-класса вырастут в цене почти до 66,8 грн.

пачка украинских сигарет – подорожание на 7,9 грн до 49,4 грн;

сигареты среднего класса – на 8,9 грн до 57,8 грн;

сигареты премиум-класса – на 12,1 грн до 66,8 грн.

Отмечается, благодаря повышению акцизов количество курильщиков снижается, а налоговые поступления растут. К примеру, только за 10 месяцев 2020 года были достигнуты показатели всего 2019 года по объемам собранного с сигарет акциза.

Кроме того, подорожают и хитсы для IQOS и жидкости для электронных сигарет.

Эксперт организации "Жизнь", которая борется с распространением курения в Украине, Дмитрий Купира напоминает: в этом году с одной сигареты для IQOS платят только 34 копейки налогов. Но Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты, в результате налоговая нагрузка на один хитс составит уже 1,45 грн.

Напомним, в Харькове разоблачили крупное производство поддельного алкоголя и сигарет. Изъят товар на миллион гривен.

Также мы писали, что украинский контрабандист попытался переправить в Польшу сигареты на дельтаплане и рухнул в лесу.