В Центре общественного здоровья Украины дали советы как избежать дорожно-транспортных происшествий и пожелали войти в Новый год без аварий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

В первую очередь, украинцам посоветовали вспомнить правило: "Выпил - не садись за руль!". Одной из самых частых причин ДТП является вождение в нетрезвом состоянии.

"По данным Патрульной полиции, в период с 1 января по 30 ноября 2020 было зафиксировано 4118 ДТП из-за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1425 человек были травмированы. К тому же, из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы", - опубликовали статистику в ЦОЗ.

Еще одним советом было не отвлекаться на новогодние поздравления, когда вы находитесь за рулем. Хоть в Украине и нет официальной статистики насчет количества ДТП, произошедших в следствие разговоров по телефону за рулем, но именно это может привести к смертельной аварии.

"Если водитель отвлекается хотя бы на 2 секунды для разговора по мобильному или написания сообщения, даже при скорости в 50 км/час, он проезжает вслепую 28 метров пути, в течение которых могут произойти смертельные аварии", - отметили в ЦОЗ, добавив, что в случае важного телефонного звонка стоит остановиться и поговорить стоя на обочине.

В частности, в центре напомнили о безопасности детей, которую водители могут обеспечить детское автокресло. А тем, кто вышел на прогулку, стоит напомнить о правилах дорожного движения и обеспечить их светоотражающими аксессуарами, по типу жилетов, брелоков и лент.

Согласно статистике, детские автокресла способствуют снижению вероятности смерти в результате аварии примерно на 90% среди детей грудного возраста и на 54-80% среди детей раннего возраста.

Что касается светоотражающих элементов - они делают детей заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости. Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения. По статистике в 2020 году 3,327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3,681 - травмированы), из них 409 - совершенные по вине детей.





"Страна" сообщала, что на украинских дорогах за неполный день непогоды погибли 13 человек и произошло более тысячи ДТП. В Украине по состоянию на вечер среды из-за осложнения погодных условий произошло 1049 дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что спасатели рассказали, сколько человек погибли на пожарах в последний день года и новогоднюю ночь. Всего за ту ночь украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах.