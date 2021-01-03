В октябре в Харькове женщина внезапно вылетела с дороги и упала в реку. Фото: ВЕХА

Девушка, которая на большой скорости снесла ограждение на Набережной в Харькове и упала в реку, заплатит за это ДТП 340 гривен штрафа и 420 грн судебного сбора. 

Об этом сообщает телерадиокомпания "Суспільне".

Решение о наказании еще 22 декабря принял Киевский районный суд Харькова. Постановление появилось в Едином реестре судебных решений накануне нового года и еще может быть обжаловано.

Участница аварии не явилась на заседание суда. В материалах дела говорится, что водитель Kia Sorento "не учла дорожную обстановку, не соблюдала безопасный боковой интервал и совершила наезд на препятствие, а именно забор-ограждение".

"Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что вина водителя подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, а именно сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении от 20.10.2020; схемой места ДТП от 20.10.2020; объяснениями водителя, привлеченным к материалам дела", - сообщается в постановлении.

К тому же стоит отметить, что 340 грн штрафа, который постановил суд в этом ДТП, является минимальным взысканием по ст. 124 КоАП. Тогда как максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортом от шести месяцев до года. В то же время с момента оглашения решения отводится 10 дней на его обжалование.

Напомним, что алкотестер показал, что женщина была трезвой. Автомобиль достали из воды, а на водительницу составили админпротокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспорта и элементов проезжей части). 

Выяснилось, что причиной ее резкого маневра была перебегавшая дорогу кошка.

Также мы сообщали, что скандальный многотысячный подпольный рейв во Франции завершился спустя сутки. Выписано более 1200 штрафов.

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