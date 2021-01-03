Детям, которые участвовали в новогоднем ролике президента Владимира Зеленского, заплатили по 500 гривен и заставили сниматься до трех часов ночи.

Об этом сообщил паблик "Страсти" в Facebook.

Как выяснили журналисты, детей для массовки набирало кастинговое агентство "Лот". Объявление о наборе было подано 25 декабря. В нем говорилось, что для "новогодней рекламы" требуются "девочки и мальчики 5-8 лет".

Съемки планировалось провести 27-28 декабря в одну или две смены. Заинтересовавшимся родителям в личку уточняли, что будет "сниматься новогоднее поздравление президента Зеленского. Деткам нужно будет отыгрывать эмоции".

Как выяснилось, съемки длились с 18.00 до 3 часов ночи, а за 9 часов работы детям заплатили по 500 гривен.

Напомним, 31 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с наступающим 2021 годом. Поздравительный ролик длится довольно долго - 15 минут. Видео было построено в форме обращения президента к маленьким детям, которым он рассказывает о коронавирусе, международных партнерах и политических оппонентах.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и предложил Донецку перевести время назад.