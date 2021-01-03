Полиция Турции назвала основную версию смерти украинки Кристины Новицкой, тело которой нашли в Бодруме в провинции Мугла в арендованной ею вилле.

Об этом сообщает турецкие издание "Milliyet".

Так, правоохранители считают, что несмотря на то, что тело девушки было заковано в наручники, а на ее голове был полиэтиленовый пакет, смерть наступила в результате самоубийства.

"Полицейские группы, которые работали на месте преступления, утверждают, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством, поскольку все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки", - сообщает издание.

Во время расследования на месте происшествия, были найдены веревка, шарф и древесный уголь, приготовленный к сжиганию. Полиция предполагает возможность того, что Новицкая могла осуществить попытку самоубийства с помощью этих предметов.

Также следствие выяснило, что девушка длительное время страдала от головной боли, поэтому часто ездила на лечение в Украину. Есть предположение, что она могла покончить с жизнью из-за своей болезни.

Соседи и охранники жилого комплекса, где украинка арендовала виллу, рассказали, что она жила одна. Из видеозаписей камер наружного наблюдения установлено, что в полдень в четверг, 31 декабря, женщина заказывала еду и больше не выходила. Разыскивать дочь начала мать, которая не могла к ней дозвониться из Украины.

Тело направлено в морг института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти.

Напомним, сегодня стало известно, что в курортном турецком городке Мугла под Бодрумом в своем доме нашли мертвой 29-летнюю украинку Кристину Новицкую. Ее обнаружили сидящей на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках. По данным следствия, она скончалась несколько дней назад.

Ранее "Страна" узнала подробности о найденной мертвой в Турции украинке и пообщалась с ее давним знакомым.